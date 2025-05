Fröhliches Kinderlachen bei den „Silberzwergen“ in Freiberg

Vergangenes Jahr wechselte der Träger der Kindertagesstätte an der Silberhofstraße in Freiberg. Zum Tag der offenen Tür zeigten die „Silberzwerge“, was sich geändert hat.

Strahlender Sonnenschein begleitete den Tag der offenen Tür in der Kindertagesstätte „Silberzwerge" in der Silberhofstraße. Überall klang fröhliches Kinderlachen, während die Kleinen im Sand spielten, kletterten und sich an den Hindernissen im Garten erprobten. Eine Erzieherin lieferte sich sogar ein heiteres Wettrennen mit einigen...