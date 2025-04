Fünf Jahre nach Ausbruch von Corona: Vom Sterben, Helfen und Überleben im Kreiskrankenhaus Freiberg

Im März 2020 legte der erste Corona-Lockdown das Land lahm. Doch während es überall still wurde, tobte im Kreiskrankenhaus Freiberg der Kampf um das Leben von Patienten und Mitarbeitern.

An die Corona-Zeit mit ihren Einschränkungen, Verwerfungen und dem Leid, welches über die Menschen kam, erinnert sich wohl niemand gerne. Und doch kommt man in diesen Tagen, in denen sich der erste Lockdown zum fünften Mal jährt, kaum darum herum. Besonders nicht in einer Einrichtung wie dem Kreiskrankenhaus Freiberg (KKH). Denn hier war einer...