„Für Yoga ist keiner zu alt“: Ab 2026 Kurse für Ü70 in Freiberg

In Freiberg startet im Januar ein Yogakurs für die Generation Ü70. „Sanfte Bewegungen, bewusste Atmung und Prävention bieten älteren Menschen neue Lebensqualität“, so Yogalehrerin Ilka Otte.

Mit Beginn des neuen Jahres erweitert die Freiberger Yogalehrerin Ilka Otte ihr Kursangebot: Ab dem 5. Januar 2026 bietet sie Yoga 70 plus an – also insbesondere für Menschen, die über 70 Jahre alt sind. Immer montags ab 13 Uhr treffen sich dann Interessierte bei Ottes neuem Kurs im Yogastudio Gesine Adam am Platz der Oktoberopfer 1b in...