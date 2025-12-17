An einer Kristallzüchtungsanlage von FCM: Geschäftsführer Michael Harz (r.) erläutert, wie Galliumarsenid-Kristalle gezüchtet werden. Bild: Mildner

Blick in einen der beiden Reinräume von FCM in Freiberg: Hier werden die Wafer unter streng kontrollierten Bedingungen bearbeitet. Bild: E. Mildner

Beim Rundgang nahmen der Parlamentarische Staatssekretär Stefan Rouenhoff (M.), Philipp Preißler (r.), Wahlsieger bei der OB-Wahl in Freiberg auch Gallium in Augenschein. Bild: Eckardt Mildner

In der eigens entwickelten Kristallzüchtungsanlage von FCM in Freiberg wachsen gleichzeitig mehrere Galliumarsenid-Kristalle – energieeffizient und platzsparend. Bild: Eckardt Mildner

FCM-Geschäftsführer Michael Harz (r.) zeigt Lautas Bürgermeister Frank Lehmann eine Anlage, in der aus den Kristallen die hauchdünnen Wafer-Scheiben gesägt werden. Bild: Mildner

So sieht Arsen aus: Ein Behälter mit Arsen für die Galliumarsenid-Herstellung – die hochgiftige Substanz wird unter strengen Sicherheitsvorkehrungen gelagert und verarbeitet. Bild: Eckardt Mildner

Der Parlamentarische Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) sagte bei FCM in Freiberg: „Solche Standorte zeigen, dass wir Rohstoffpolitik und Industriepolitik zusammendenken müssen, wenn Deutschland wettbewerbsfähig bleiben will.“ Bild: Mildner