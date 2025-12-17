Freiberg
FCM in Freiberg, ein führender Hersteller von Verbindungshalbleitern, setzt mit einer einzigartigen Kristallzuchtanlage Maßstäbe. Doch China kontrolliert über 90 Prozent des Gallium-Marktes. Was tun?
Gallium sieht eher unspektakulär aus. In einer gut verschlossenen Plastikflasche in der Waferfabrik von Freiberger Compound Materials (FCM) schwappt das Metall als silbrig-graue Flüssigkeit. Doch für FCM und die Mikroelektronikindustrie hängt viel davon ab. Gallium ist Grundstoff für Hochfrequenzchips, Funkmasten, Laser – und über 90...
