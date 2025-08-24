Gartenverrückt mit 84: Wie Günter Oehme aus Mittelsaida 1000 Quadratmeter in Schuss hält

Sogar Reisebusse fahren extra an seinem Garten vorbei: Seit mehr als 40 Jahren hegt der Senior sein Gartenparadies. Wie schafft er das in dem Alter – und mit dem Klimawandel?

Zartgelb, rosa, pink. Eine schöner, eine größer als die andere. Hinter seinen Gladiolen verschwindet Günter Oehme fast. Der Garten ist sein ganzer Stolz. Auch mit 84 Jahren hegt und pflegt er ihn. Alles picobello. Nirgendwo ein welkes Blatt. Bei den Gartenmeisterschaften der „Freien Presse" räumte er früher regelmäßig Preise ab.