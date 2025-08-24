Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Günter Oehme aus Mittelsaida ist ein passionierter Garten- und Blumenfreund. Die Gladiolen sind größer als er. Bild: Eckardt Mildner
Günter Oehme aus Mittelsaida ist ein passionierter Garten- und Blumenfreund. Die Gladiolen sind größer als er. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Gartenverrückt mit 84: Wie Günter Oehme aus Mittelsaida 1000 Quadratmeter in Schuss hält
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Sogar Reisebusse fahren extra an seinem Garten vorbei: Seit mehr als 40 Jahren hegt der Senior sein Gartenparadies. Wie schafft er das in dem Alter – und mit dem Klimawandel?

Zartgelb, rosa, pink. Eine schöner, eine größer als die andere. Hinter seinen Gladiolen verschwindet Günter Oehme fast. Der Garten ist sein ganzer Stolz. Auch mit 84 Jahren hegt und pflegt er ihn. Alles picobello. Nirgendwo ein welkes Blatt. Bei den Gartenmeisterschaften der „Freien Presse“ räumte er früher regelmäßig Preise ab. Er...
08.05.2025
Sachsen unter Spardruck: Kippt der Freistaat den Ausbau der B 101 in Mittelsaida?
Die Bundesstraße 101 in Mittelsaida ist einer der schlechtesten Straßenabschnitte in ganz Mittelsachsen.
Seit einem Jahr gilt Baurecht für die B 101 in Mittelsaida. Nun aber kürzt die Landesregierung den Bau-Etat. Was heißt das für den Ort? Eine Luftnummer nach 20 Jahren planen, diskutieren und warten?
Cornelia Schönberg
08:30 Uhr
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
25.08.2025
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
21:27 Uhr
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
11.08.2025
Wie überlebt der Garten die Trockenheit? Vier Tipps vom Freiberger Wasserforscher
Wie bleibt der Garten vor Trockenheit verschont? Conrad Jackisch gibt einige Tipps.
Wenn die Hitze zurückkehrt, wird vielen Gärtnern Angst und Bange. Konnten die Pflanzen schon tief genug wurzeln? Werden sie überleben? Mit diesen Maßnahmen wird‘s zumindest wahrscheinlicher.
Johanna Klix
21:25 Uhr
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
Mehr Artikel