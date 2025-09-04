Gastgeberin des Treffens zur „Remigration“ lässt an Schloss bei Freiberg bauen: Kommt der „Ableger von Potsdam“?

In ihrer Potsdamer Villa fand das Geheimtreffen statt, das Correctiv aufdeckte. In Reinsberg haben nun Bauarbeiten begonnen.

Es war eine Nachricht, die bundesweit für Aufmerksamkeit sorgte: Anfang vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Gastgeberin des umstrittenen Treffens zur "Remigration" in einer Villa in Potsdam auch eine historisch bedeutende Immobilie in Mittelsachsen besitzt. Mathilda Martina Huss, Eigentümerin des Gästehauses am Lehnitz-See, wo sich im...