Jens Grigoleit (l.) und Pfarrer Michael Stahl enthüllten die Gedenktafel von Carlowitz
Jens Grigoleit (l.) und Pfarrer Michael Stahl enthüllten die Gedenktafel von Carlowitz Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Gedenktafel für Carlowitz in Freiberg: Wie ein Mann die Welt nachhaltig veränderte
Von Mathias Herrmann
Eine Gedenktafel an der Freiberger Petrikirche erinnert an den Naturwissenschaftler Hannß Car von Carlowitz. Dass sich die Tafel an der Kirche befindet, hat einen Grund.

An der Petrikirche in Freiberg erinnert seit dem Wochenende eine Tafel an den Sächsischen Oberberghauptmann Hannß Carl von Carlowitz. Die Tafel wurde am 380. Geburtstag, am 14. Dezember, enthüllt. Pfarrer Michael Stahl: „Es ist uns ein Anliegen als Kirchgemeinde, dass an von Carlowitz erinnert wird.“ Initiiert wurde die Tafel von Kathrin...
