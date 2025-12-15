Gedenktafel für Carlowitz in Freiberg: Wie ein Mann die Welt nachhaltig veränderte

Freiberg
Eine Gedenktafel an der Freiberger Petrikirche erinnert an den Naturwissenschaftler Hannß Car von Carlowitz. Dass sich die Tafel an der Kirche befindet, hat einen Grund.
An der Petrikirche in Freiberg erinnert seit dem Wochenende eine Tafel an den Sächsischen Oberberghauptmann Hannß Carl von Carlowitz. Die Tafel wurde am 380. Geburtstag, am 14. Dezember, enthüllt. Pfarrer Michael Stahl: „Es ist uns ein Anliegen als Kirchgemeinde, dass an von Carlowitz erinnert wird.“ Initiiert wurde die Tafel von Kathrin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.