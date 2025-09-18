Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf der Zuger Straße in Freiberg soll der erste Bauabschnitt im Oktober fertiggestellt werden. Für 2026 und 2027 sind die übrigen beiden Abschnitte geplant.
Auf der Zuger Straße in Freiberg soll der erste Bauabschnitt im Oktober fertiggestellt werden. Für 2026 und 2027 sind die übrigen beiden Abschnitte geplant. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Geld für Straßenbau in Freiberg knapp: Diese sieben Großprojekte gehen trotzdem
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Trotz knapper Fördermittel verfolgt Freiberg aktuell größere Tiefbauprojekte. Die Zuger Straße soll als erstes abgeschlossen werden. Welche Herausforderungen gibt es?

Die Fördermittel sprudeln nicht mehr so stark wie noch vor Jahren - das bekommt die Stadt Freiberg auch beim Straßenbau zu spüren. Das hat Robert Lasar am Dienstagabend auf einer Einwohnerversammlung im Freiberger Theater deutlich gemacht.
