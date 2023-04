Gemeinderat: Bürgerhaus Berthelsdorf und Zukunft von Schloss Weißenborn im Fokus

Am Mittwoch kommen in Weißenborn Themen auf den Tisch, die die Einwohner seit geraumer Zeit beschäftigen. Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung ist nicht lang, aber sie hat es in sich. Am 26. April wird ab 19 Uhr im Bürgerhaus von Berthelsdorf unter anderem über die Nachrüstung eben dieses Hauses beraten und beschlossen. Hintergrund ist, dass...