Bild: Tim Fischer
Bild: Tim Fischer
Freiberg
Gemeinsam für den Wald in Bobritzsch-Hilbersdorf: 800 neue Bäume gesetzt
Von Tim Fischer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Aktion wird zur Tradition: Wieder einmal wurde zur Baumpflanzaktion in den Gemeindewald bei Oberbobritzsch gerufen. Und viele kamen.

Zweimal im Jahr findet im Gemeindewald von Bobritzsch-Hilbersdorf eine Baumpflanzaktion statt. Am Samstag war es wieder so weit. In den vergangenen Jahren wurden bereits 10.000 neue Bäumchen in den von Hitze, Borkenkäfer und Stürmen heimgesuchten Wald gesetzt. Diesmal kamen 800 Lärchen hinzu. Und viele Bobritzsch-Hilbersdorfer packten mit an....
