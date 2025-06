Genervt vom Trubel beim Bergstadtfest in Freiberg? - Diese fünf Tipps gibt es für Anwohner

Von Donnerstag bis Sonntag wird in der Silberstadt wieder gefeiert, was das Zeug hält. Die Organisatoren versprechen ein Programm für alle Altersklassen. Wurde dabei auch an die Anwohner gedacht?

Das Bergstadtfest in Freiberg verspricht vier Tage Trubel zum Teil bis weit nach Mitternacht. Für Anwohner kann das auch belastend sein. „Nichts gegen Feste, man sollte auch mal an die Anwohner in der Innenstadt denken“, schreibt eine Leserin. Für vier Tage mit viel Lärm und Radau gebe es nicht wie in anderen Bundesländern eine kleine... Das Bergstadtfest in Freiberg verspricht vier Tage Trubel zum Teil bis weit nach Mitternacht. Für Anwohner kann das auch belastend sein. „Nichts gegen Feste, man sollte auch mal an die Anwohner in der Innenstadt denken“, schreibt eine Leserin. Für vier Tage mit viel Lärm und Radau gebe es nicht wie in anderen Bundesländern eine kleine...