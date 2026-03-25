Geplanter Windpark am Lichtenberger Kreuz im Erzgebirge: Das ist der aktuelle Stand

Für den geplanten Windpark am Lichtenberger Kreuz hat das Landratsamt Mittelsachsen eine wichtige Entscheidung getroffen.

199 Meter bis zur Mitte des Rotors, 172 Meter Rotordurchmesser: So groß sind die acht beantragten Windenergieanlagen am Lichtenberger Kreuz. Für das Vorhaben ist nach Angaben des Landratsamts keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Den entsprechenden Antrag hatte das Freiberger Unternehmen Sabowind am 23. Dezember 2025 gestellt....