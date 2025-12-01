Geschenke vom Freiberger Christmarkt: Fünf besondere Ideen für Kreative, Genießer oder Verwandte ohne Wünsche

Weihnachten naht und Nikolaus steht vor der Tür. Wer Geschenke sucht, findet auf dem Freiberger Christmarkt die ein oder andere Aufmerksamkeit. Ein paar Inspirationen.

Wer kennt es nicht: Beim entspannten Glühwein fällt auf: Ach, ich brauch ja noch was für die Oma! Doch auf dem Freiberger Christmarkt gibt es nicht nur reichlich Auswahl an Heißgetränken, sondern auch viele mögliche Geschenke. Die „Freie Presse“ hat ein paar Ideen zusammengestellt. Wer kennt es nicht: Beim entspannten Glühwein fällt auf: Ach, ich brauch ja noch was für die Oma! Doch auf dem Freiberger Christmarkt gibt es nicht nur reichlich Auswahl an Heißgetränken, sondern auch viele mögliche Geschenke. Die „Freie Presse“ hat ein paar Ideen zusammengestellt.