Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg öffnet Türen: Erleben, erfahren, erlernen

Freiberg
Interessierte Grundschüler können sich am Freitag über die Möglichkeiten am Freiberger Gymnasium informieren.
Am Freitag, dem 23. Januar, öffnet das Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg von 15.30 bis 18.30 Uhr für alle interessierten Grundschüler sein Haus Dürer in der Pfarrgasse. Die Besucher haben die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen oder auch selbständig die Schule zu erkunden. In den einzelnen Räumen stellen die Lehrkräfte gemeinsam...
