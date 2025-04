Gewagt, aber auch gewonnen? TU-Rektor zieht Fazit zu Demokratie-Format in Freiberg

Hochkarätige Gäste, kontroverse Themen: Mehr als 1300 Besucher haben in den vergangenen Monaten die Veranstaltungsreihe „Was bedeutet (uns) Demokratie?“ besucht. Was lief gut, was geht besser - und wie geht‘s weiter?

Ein gewagtes Projekt war das, was die TU Bergakademie Freiberg samt Partnern auf die Beine gestellt hat. Neun bekannte Autoren aus ganz Deutschland standen bei der Veranstaltungsreihe „Was bedeutet (uns) Demokratie?“ in Freiberg auf der Bühne. Es ging um Ostdeutschland, um Klima, um Manipulation und Reizworte oder auch den Ukraine-Krieg -... Ein gewagtes Projekt war das, was die TU Bergakademie Freiberg samt Partnern auf die Beine gestellt hat. Neun bekannte Autoren aus ganz Deutschland standen bei der Veranstaltungsreihe „Was bedeutet (uns) Demokratie?“ in Freiberg auf der Bühne. Es ging um Ostdeutschland, um Klima, um Manipulation und Reizworte oder auch den Ukraine-Krieg -...