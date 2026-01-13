MENÜ
Bei einem Unfall auf der B 101 ist ein Peugeot gegen eine Leitplanke und einen Leitpfosten gestoßen.
Bei einem Unfall auf der B 101 ist ein Peugeot gegen eine Leitplanke und einen Leitpfosten gestoßen. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Bei einem Unfall auf der B 101 ist ein Peugeot gegen eine Leitplanke und einen Leitpfosten gestoßen. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Freiberg
Glätte-Unfall auf B 101 bei Brand-Erbisdorf: Peugeot-Fahrer leicht verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein Peugeot-Fahrer verlor in der Nacht zum Dienstag auf der B 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Großhartmannsdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei hatte er Glück im Unglück.

In der Nacht zum Dienstag hat sich auf der Bundesstraße 101 bei Brand-Erbisdorf ein Unfall ereignet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag meldete, war der 22 Jahre alte Fahrer eines Pkw Peugeot gegen 0.20 Uhr auf der B 101 in Richtung Großhartmannsdorf unterwegs, als er ausgangs einer Kurve auf Höhe der Einmündung zur Kreisstraße...
