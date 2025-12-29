Glatteis in Freiberg: Gehwege werden zur Rutschbahn

Freiberg
Am Sonntag und am Montag waren viele Wege in Freiberg spiegelglatt. Spaziergänger berichten von Stürzen – nicht immer ohne Folgen.
Vorsicht Glätte: Am Sonntag und am Montag haben sich viele Gehwege in Freiberg Stadt in Rutschbahnen verwandelt. „Es ist spiegelglatt“, sagte ein Freiberger nach einem Spaziergang am Montagvormittag. Ein anderer berichtete, er sei in der Bergstadt seit Sonntag bereits zweimal ausgerutscht und gestürzt – glücklicherweise ohne Verletzungen....
