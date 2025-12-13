Glück auf, Coca-Cola-Truck! Wie Zuckerbrause für Ekstase sorgt

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Diesmal: Wie ein tonnenschwerer Lkw für Begeisterung sorgt, welche Alternativen es gibt und was das noch mit Weihnachten zu tun hat.

Es ist das Ereignis, das alles überlagert und die Vorweihnachtszeit in Mittelsachsen auf eine ganz neue Stufe stellt, dorthin, wo schon der Papst, die Beatles und Wolfgang Lippert rangieren: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg! Im wahrsten Sinne des Wortes überrollt er locker mal althergebrachte Traditionen, marginalisiert Weihnachtsmärkte... Es ist das Ereignis, das alles überlagert und die Vorweihnachtszeit in Mittelsachsen auf eine ganz neue Stufe stellt, dorthin, wo schon der Papst, die Beatles und Wolfgang Lippert rangieren: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg! Im wahrsten Sinne des Wortes überrollt er locker mal althergebrachte Traditionen, marginalisiert Weihnachtsmärkte...