Graffiti an Fassaden in Freiberg gesprüht

An der Schmiedestraße und der Stollngasse wurden jeweils identische Schriftzüge mit einer Zahlenkombination geschmiert. Nur die Farbe unterscheidet sich.

Freiberg.

Unbekannte haben zwischen Montag- und Dienstagabend, laut Polizei vermutlich in der Nacht, an der Schmiedestraße sowie der Stollngasse in Freiberg mehrere Graffiti gesprüht. An der Schmiedestraße besprühten die Täter demnach einen Zaun und eine Hausfassade mit violetter Farbe mit einem Schriftzug und einer Zahlenkombination, die zusammen etwa 1,80 Meter lang und 70 Zentimeter hoch sind. Der entstandene Schaden wird auf mehreren Hundert Euro geschätzt. Der gleiche Schriftzug wurde auch an eine Fassade an der Stollngasse gesprüht. Die Kosten zur Beseitigung der etwa 1,60 Meter mal 50 Zentimeter großen türkisfarbenen Schmiererei werden auf etwa 500 Euro beziffert. Die Polizei ermittle und prüfe Zusammenhänge. (mib)