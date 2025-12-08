Großbaustelle Bahnhof Freiberg: Gibt es Wege aus der Sackgasse?

Freiberg
Welche Zukunft hat das Freiberger Bahnhofsgebäude? - Stadt und Landkreis Mittelsachsen haben die Karten auf den Tisch gelegt. Im Mittelpunkt: der frühere OB und heutige Landrat Sven Krüger.
2019 erwarb die Stadt Freiberg das marode Bahnhofsgebäude. Seither wurde daran geplant und saniert. Das Ziel: Man wollte daraus wieder ein ansehnliches Eingangstor in die Silberstadt machen. Verschiedene Nutzungskonzepte wurden dafür ins Spiel gebracht. Aus den meisten, wie beispielsweise Einkaufsmöglichkeiten, wurde nichts. Übrig blieb, dass...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.