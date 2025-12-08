Großbaustelle Bahnhof Freiberg: Gibt es Wege aus der Sackgasse?

Welche Zukunft hat das Freiberger Bahnhofsgebäude? - Stadt und Landkreis Mittelsachsen haben die Karten auf den Tisch gelegt. Im Mittelpunkt: der frühere OB und heutige Landrat Sven Krüger.

2019 erwarb die Stadt Freiberg das marode Bahnhofsgebäude. Seither wurde daran geplant und saniert. Das Ziel: Man wollte daraus wieder ein ansehnliches Eingangstor in die Silberstadt machen. Verschiedene Nutzungskonzepte wurden dafür ins Spiel gebracht. Aus den meisten, wie beispielsweise Einkaufsmöglichkeiten, wurde nichts. Übrig blieb, dass...