Großbaustelle Bahnhof Freiberg: Gibt es Wege aus der Sackgasse?

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Interesse der Freiberger an ihrem Bahnhofsgebäude ist groß. Hier bei einer Führung im Mai 2025.
Das Interesse der Freiberger an ihrem Bahnhofsgebäude ist groß. Hier bei einer Führung im Mai 2025. Bild: Wieland Josch/Archiv
Von einem Teil des Bahnhofsgebäudes sind bereits die Gerüste entfernt worden.
Von einem Teil des Bahnhofsgebäudes sind bereits die Gerüste entfernt worden. Bild: Wieland Josch
Das Portal des Freiberger Bahnhofsgebäudes im Dezember 2019.
Das Portal des Freiberger Bahnhofsgebäudes im Dezember 2019. Bild: Wieland Josch/Archiv
Das Bahnhofsgebäude von Freiberg in seinem heruntergekommenen Zustand im Dezember 2019.
Das Bahnhofsgebäude von Freiberg in seinem heruntergekommenen Zustand im Dezember 2019. Bild: Wieland Josch/Archiv
Der Zustand des Freiberger Bahnhofsgebäudes im Dezember 2019: Aus Wänden und Decken wachsen Grünpflanzen.
Der Zustand des Freiberger Bahnhofsgebäudes im Dezember 2019: Aus Wänden und Decken wachsen Grünpflanzen. Bild: Wieland Josch/Archiv
Die Verkaufsstelle der Deutschen Bahn wird weiterhin ein Provisorium im Container bleiben.
Die Verkaufsstelle der Deutschen Bahn wird weiterhin ein Provisorium im Container bleiben. Bild: Wieland Josch
Das Interesse der Freiberger an ihrem Bahnhofsgebäude ist groß. Hier bei einer Führung im Mai 2025.
Das Interesse der Freiberger an ihrem Bahnhofsgebäude ist groß. Hier bei einer Führung im Mai 2025. Bild: Wieland Josch/Archiv
Von einem Teil des Bahnhofsgebäudes sind bereits die Gerüste entfernt worden.
Von einem Teil des Bahnhofsgebäudes sind bereits die Gerüste entfernt worden. Bild: Wieland Josch
Das Portal des Freiberger Bahnhofsgebäudes im Dezember 2019.
Das Portal des Freiberger Bahnhofsgebäudes im Dezember 2019. Bild: Wieland Josch/Archiv
Das Bahnhofsgebäude von Freiberg in seinem heruntergekommenen Zustand im Dezember 2019.
Das Bahnhofsgebäude von Freiberg in seinem heruntergekommenen Zustand im Dezember 2019. Bild: Wieland Josch/Archiv
Der Zustand des Freiberger Bahnhofsgebäudes im Dezember 2019: Aus Wänden und Decken wachsen Grünpflanzen.
Der Zustand des Freiberger Bahnhofsgebäudes im Dezember 2019: Aus Wänden und Decken wachsen Grünpflanzen. Bild: Wieland Josch/Archiv
Die Verkaufsstelle der Deutschen Bahn wird weiterhin ein Provisorium im Container bleiben.
Die Verkaufsstelle der Deutschen Bahn wird weiterhin ein Provisorium im Container bleiben. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Großbaustelle Bahnhof Freiberg: Gibt es Wege aus der Sackgasse?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Welche Zukunft hat das Freiberger Bahnhofsgebäude? - Stadt und Landkreis Mittelsachsen haben die Karten auf den Tisch gelegt. Im Mittelpunkt: der frühere OB und heutige Landrat Sven Krüger.

2019 erwarb die Stadt Freiberg das marode Bahnhofsgebäude. Seither wurde daran geplant und saniert. Das Ziel: Man wollte daraus wieder ein ansehnliches Eingangstor in die Silberstadt machen. Verschiedene Nutzungskonzepte wurden dafür ins Spiel gebracht. Aus den meisten, wie beispielsweise Einkaufsmöglichkeiten, wurde nichts. Übrig blieb, dass...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
15:00 Uhr
2 min.
Sanierungsfall Freiberger Bahnhof: Intensive Debatte im Stadtrat erwartet
Das Bahnhofsgebäude in Freiberg ist das größte Sanierungsprojekt der Silberstadt.
Am Donnerstag liegt dem Stadtrat von Freiberg ein wichtiger Tagesordnungspunkt vor. Es geht um den Fortgang der Arbeiten am Bahnhofsgebäude. Erwartet wird auch der frühere OB Sven Krüger.
Wieland Josch
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
Von Wieland Josch
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Kommentar zum Bahnhof in Freiberg: Tiefer Graben zwischen Rathaus und Landratsamt
Meinung
Redakteur
Das Bahnhofsgebäude in Freiberg.
Die Zukunft des Bahnhofsgebäudes ist offen, wieder einmal. Die Debatte im Stadtrat zeigte einen Konflikt zwischen den Beteiligten. Das ist bedauerlich, findet Reporter Wieland Josch.
Wieland Josch
Mehr Artikel