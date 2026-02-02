Freiberg
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Update 15 Uhr: Wie die Polizei in ihrer jüngsten Medieninformation mitteilt, ist die Ursache des Großbrandes in Kleinschirma weiter unklar. Am Montagabend war eine Autowerkstatt in Brand geraten. Nach Polizeiinformationen befanden sich in dem Gebäude mindestens fünf Pkw und drei Motorräder. Außerdem wurden darin etwa 5.000 Liter Diesel...
Erschienen am: 02.02.2026 | 20:00 Uhr