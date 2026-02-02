MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Kleinschirma bei Freiberg kam es in einer Autowerkstatt zu einem Großbrand.
In Kleinschirma bei Freiberg kam es in einer Autowerkstatt zu einem Großbrand. Bild: Marcel Schlenkrich
In Kleinschirma bei Freiberg kam es in einer Autowerkstatt zu einem Großbrand.
In Kleinschirma bei Freiberg kam es in einer Autowerkstatt zu einem Großbrand. Bild: Marcel Schlenkrich
 7 Bilder
Update
Freiberg
Großbrand bei Freiberg: Löscharbeiten sollen den Tag über andauern - so ist die Lage am Morgen
Von Grit Baldauf, Marcel Schlenkrich, Thomas Kaufmann, Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen des Rauches wurde am Montagabend von der Regionalleitstelle eine Warnung an die Bevölkerung im Bereich Kleinschirma/Freiberg ausgegeben. Glutnester flammen aktuell immer wieder auf.

Update 8.45 Uhr: Die Löscharbeiten werden noch den ganzen Tag andauern, vermutet der stellvertretende Kreisbrandmeister Kevin Franz. Aktuell flammen Glutnester immer wieder neu auf. Um sie zu löschen, soll eine Drehleiter der Feuerwehr Oederan nachalarmiert werden. Mitarbeiter der technischen Hilfswerke Freiberg und Reichenbach sind vor Ort. Aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 02.02.2026 | 20:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Windpark Kleinschirma bei Freiberg: Was das Oberverwaltungsgericht entschieden hat
Laut Gericht keine optische Bedrängung: die beiden Windkraftanlagen in Kleinschirma von der Oberen Sandstraße in Kleinwaltersdorf aus gesehen.
Eine Anwohnerin hatte die Richter in Bautzen angerufen, um die Genehmigung für die beiden Windkraftanlagen zu kippen. Was sind ihre Argumente und wie lautet das Urteil?
Steffen Jankowski
02.02.2026
3 min.
Spieler von Erzgebirge Aue lassen bei Lichtmess-Feier in Kirche tief blicken
Veilchen Can Özkan gab in der katholischen Kirche in Aue einen Einblick in seine Glaubenswelt.
Mit persönlichen Ansichten zum Weihnachtsfest sind zwei Fußball-Profis des FCE jetzt Teil eines Benefizkonzerts in der katholischen Kirche in Aue gewesen. Aber nicht nur sie erhielten Applaus.
Anna Neef
09:15 Uhr
3 min.
Seltene Zeremonie: Wadephul und die Pazifik-Insel Niue
Deutschland und der pazifische Inselstaat Niue nehmen diplomatische Beziehungen auf.
Deutschland erkennt die kleine Südsee-Insel Niue als eigenen Staat an. Und der Außenminister persönlich nimmt die Beziehungen auf. Der diplomatische Akt soll ein Zeichen in die ganze Region sein.
09:15 Uhr
2 min.
Polizeieinsatz bei Warnstreik in Zwickau: Mann mit zwei langen Schwertern bedroht Bus- und Bahnfahrer
Einen Zwischenfall meldet die Polizei beim SVZ-Warnstreik in Zwickau: Ein Mann tauchte mit zwei Schwertern am Depot an der Schlachthofstraße auf.
Die Polizei war mit ihrem Einsatzzug am Montag gegen 14 Uhr am Depot an der Schlachthofstraße. Ein 28-Jähriger sorgte für Aufregung. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
19.10.2025
4 min.
Windpark Kleinschirma bei Freiberg: Mauert das Landratsamt?
Die beiden Windkraftanlagen bei Kleinschirma nahe Freiberg sind vor wenigen Wochen in Betrieb gegangen.
Der Ärger über die beiden Windkraftanlagen im Ortsteil der Gemeinde Oberschöna ist groß. Anwohner klagen seit Wochen über unerträglichen Lärm - vor allem nachts. Was unternehmen die Behörden?
Steffen Jankowski
Mehr Artikel