Großbrand bei Freiberg: Löscharbeiten sollen den Tag über andauern - so ist die Lage am Morgen

Wegen des Rauches wurde am Montagabend von der Regionalleitstelle eine Warnung an die Bevölkerung im Bereich Kleinschirma/Freiberg ausgegeben. Glutnester flammen aktuell immer wieder auf.

Update 8.45 Uhr: Die Löscharbeiten werden noch den ganzen Tag andauern, vermutet der stellvertretende Kreisbrandmeister Kevin Franz. Aktuell flammen Glutnester immer wieder neu auf. Um sie zu löschen, soll eine Drehleiter der Feuerwehr Oederan nachalarmiert werden. Mitarbeiter der technischen Hilfswerke Freiberg und Reichenbach sind vor Ort. Aus... Update 8.45 Uhr: Die Löscharbeiten werden noch den ganzen Tag andauern, vermutet der stellvertretende Kreisbrandmeister Kevin Franz. Aktuell flammen Glutnester immer wieder neu auf. Um sie zu löschen, soll eine Drehleiter der Feuerwehr Oederan nachalarmiert werden. Mitarbeiter der technischen Hilfswerke Freiberg und Reichenbach sind vor Ort. Aus...