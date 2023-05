Große Oper in Freiberg: Wie nicht nur Engel bei "Rigoletto" begeistern

Ganz in Weiß, mit Pfeil und Bogen - und mit Schulranzen: Die beiden Engel-Darstellerinnen Finja Kempe und Xenia Scheidling haben das Publikum zur "Rigoletto"-Premiere in Freiberg gleich in ihren Bann gezogen. Die neunjährigen Mädchen begleiten in der Inszenierung der Verdioper die Sopranistin Lindsay Funchal, die Rigolettos Tochter Gilda gibt. Der...