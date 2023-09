Großer Andrang in neuem Einkaufsmarkt in Gerberpassage Freiberg

Am Untermarkt in Freiberg hat ein Diska-Markt eröffnet. Seit dem Auszug des vorherigen Discounters waren die Räume verwaist.

Großer Andrang hat am Donnerstagvormittag im neuen Diska-Markt in der Gerberpassage in Freiberg geherrscht. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die Möglichkeit, um sich in dem neuen Einkaufsmarkt umzusehen. „Schön, dass es wieder einen Lebensmitteldiscounter gibt“, sagte eine ältere Kundin.