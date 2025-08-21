Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Großer Chor gastiert beim Gottesdienst im Freiberger Dom
Von Konrad Rüdiger
80 Sängerinnen und Sänger aus Mühlberg in Brandenburg singen am Sonntag im Freiberger Dom. Auch die Silbermann-Orgel soll erklingen.

Freiberg.

Die Evangelische Kantorei Mühlberg ist am Sonntag ab 10 Uhr mit rund 80 Sängerinnen und Sängern bei einem Gottesdienst im Freiberger Dom, zu Gast. Anlass ist ihr 480-jähriges Bestehen, das die Sänger aus dem Südbrandenburgischen auch mit einer Chorausfahrt nach Freiberg feiern. Laut Jana Tschapek von der Freiberger Kirchgemeinde am Dom wird die Kantorei Werke vom Barock bis in die Gegenwart singen und so die Predigt und Liturgie bereichern. Neben der Kantorei werde auch die Silbermann-Orgel im Freiberger Dom erklingen. Durch Dompfarrer Gunnar Wiegand werden im Gottesdienst zudem die aktuellen Bundesfreiwilligen des Tourismus- und Konzertbetriebes der Domgemeinde verabschiedet. Der Eintritt zum festlichen Gottesdienst ist frei. (kru) Foto: Eckhardt Mildner

