Großreinemachen an der Staumauer der Talsperre Rauschenbach: Industriekletterer an nur einem Tag fertig

Einen Tag früher als geplant ist die Mauerkrone der Talsperre Rauschenbach wieder für Wanderer passierbar. Die Sperrung war nötig, damit Industriekletterer Reinigungsarbeiten durchführen konnten.

Etwas verdutzt schaute ein Wandersmann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, am Montagvormittag, als er vor dem verschlossenen Zugang zur Staumauer der Talsperre Rauschenbach stand. Über die Mauerkrone führe unter anderem der Fernwanderweg Eisenach - Budapest, auf dem er unterwegs sei. Nachdem er an der Pforte geklingelt hatte,...