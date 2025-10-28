Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die beiden geplanten Windkraftanlagen ähneln denen, die die Firma Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG bereits in Kleinschirma gebaut hat. Bild: Archiv/BI
Die beiden geplanten Windkraftanlagen ähneln denen, die die Firma Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG bereits in Kleinschirma gebaut hat. Bild: Archiv/BI
Freiberg
Großschirma: Stadtrat lehnt Bürgerentscheid zu Windrädern „Am Steinberg“ knapp ab
Redakteur
Von Manuel Niemann
Im Großschirmaer Stadtrat fand ein möglicher Bürgerentscheid zu zwei geplanten Windrädern keine ausreichende Mehrheit. Die Gegner warnten vor Kosten, Befürworter plädierten für mehr Bürgerbeteiligung.

Das Interesse war groß, im Vereinshaus Großvoigtsberg jeder Platz besetzt: Die Tagesordnung der Stadtratsitzung war erweitert worden, um über den möglichen Bau von zwei Windrädern östlich des Gewerbegebiets „Am Steinberg“ zu beraten.
