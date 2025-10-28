Großschirma: Stadtrat lehnt Bürgerentscheid zu Windrädern „Am Steinberg“ knapp ab

Freiberg
Im Großschirmaer Stadtrat fand ein möglicher Bürgerentscheid zu zwei geplanten Windrädern keine ausreichende Mehrheit. Die Gegner warnten vor Kosten, Befürworter plädierten für mehr Bürgerbeteiligung.
Das Interesse war groß, im Vereinshaus Großvoigtsberg jeder Platz besetzt: Die Tagesordnung der Stadtratsitzung war erweitert worden, um über den möglichen Bau von zwei Windrädern östlich des Gewerbegebiets „Am Steinberg“ zu beraten.
