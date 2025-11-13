Gut 40 Prozent kommen obendrauf – was Bieter bei der Auktion bei Meyer Burger in Freiberg wissen müssen

Freiberg
Freiberg. Im Auftrag des Insolvenzverwalters werden Geräte und Möbel des PV-Module-Herstellers online versteigert. Die „Freie Presse“ hat Holger Haun vom Auktionshaus zum Prozedere befragt.
Freie Presse: Bis zum 26. November versteigert die HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG im Auftrag des Insolvenzverwalters Schreibtische, Regale, Gabelstapler und mehr von Meyer Burger in Freiberg. Kann da jeder mitbieten?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.