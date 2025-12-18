Gute Laune und guter Zweck: Freiberger Soroptimistinnen präsentieren limitierte Postkarten

Zwei neue Freiberg-Postkarten der Soroptimistinnen bringen Kunst, Weihnachtsstimmung und soziales Engagement zusammen – limitiert und lokal erhältlich.

Die Freiberger Soroptimistinnen überraschen zum Jahresende mit zwei besonderen Postkarten: „Blick vom Petriturm auf das Rathaus“ und „Ansicht von Dom und Museum“. Jede zeigt ein Freiberger Motiv in einer eigenen Kunstrichtung – heiter, farbfrisch und bewusst sammelwürdig. Die limitierte Auflage lädt ein, wieder einmal eine Postkarte...