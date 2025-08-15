Hangabrutsch in Kleinwaltersdorf: Freiberg will Schaden beseitigen

Der Schaden an der Straße Walterstal soll endlich ausgebessert werden. Wie lange können die Bauarbeiten dauern?

Ein Hangabrutsch im Freiberger Stadtteil Kleinwaltersdorf sorgt seit März für Verkehrseinschränkungen. Nun beginnen die Bauarbeiten, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Darüber informiert die Stadt. Ab Montag wird der Böschungsschaden an der Straße Walterstal in Höhe Kirchsteig 37 und 37b saniert. „Die bereits vorhandene halbseitige...