Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit März sorgt ein Hangabrutsch in Kleinwaltersdorf für Beeinträchtigung.
Seit März sorgt ein Hangabrutsch in Kleinwaltersdorf für Beeinträchtigung. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Seit März sorgt ein Hangabrutsch in Kleinwaltersdorf für Beeinträchtigung.
Seit März sorgt ein Hangabrutsch in Kleinwaltersdorf für Beeinträchtigung. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Hangabrutsch in Kleinwaltersdorf: Freiberg will Schaden beseitigen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schaden an der Straße Walterstal soll endlich ausgebessert werden. Wie lange können die Bauarbeiten dauern?

Ein Hangabrutsch im Freiberger Stadtteil Kleinwaltersdorf sorgt seit März für Verkehrseinschränkungen. Nun beginnen die Bauarbeiten, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Darüber informiert die Stadt. Ab Montag wird der Böschungsschaden an der Straße Walterstal in Höhe Kirchsteig 37 und 37b saniert. „Die bereits vorhandene halbseitige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.07.2025
1 min.
Achtung Autofahrer! Hainichener Straße in Freiberg ab Montag dicht
Die Hainichener Straße, Ortsdurchfahrt Kleinwaltersdorf, ist ab 7. Juli wegen Brückenbau gesperrt.
Grund für die Vollsperrung: Die Brücke über den Kleinwaltersdorfer Bach wird gebaut.
FP
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
14.03.2025
2 min.
Gefahr in Kleinwaltersdorf bei Freiberg: Hangrutsch sorgt für Verkehrsbehinderungen
Im Freiberger Stadtteil Kleinwaltersdorf ist ein Hang abgerutscht.
Ein mehrere Meter langer Abrutsch neben einer Straße ist aufgetaucht.
Wieland Josch
16:13 Uhr
2 min.
Glocken aus Zöblitz auf dem Weg nach Innsbruck
Millimeterarbeit beim Aushub der Glocken aus dem Turm der Zöblitzer Stadtkirche.
Die Glocken der Zöblitzer Stadtkirche haben ihre Reise zur Restaurierung angetreten. Ein spannendes Kapitel im Rahmen der großen Turmsanierung beginnt.
Jan Görner
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel