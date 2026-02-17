Hast du schon mal gelötet? In Freiberg lernen Kinder, wie das geht

Mit Fingerspitzengefühl und etwas Übung verwandeln neun Jungen Elektronikbauteile in leuchtende Kunstwerke. Einblick in einen besonders Ferienkurs.

Mit ruhiger Hand hält Gustav den Lötkolben. Es braucht Fingerspitzengefühl und etwas Übung, um die Lötpunkte richtig zu setzen. Neun Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren haben am Dienstag in einem Ferienkurs gelernt, wie man mit einem Lötkolben arbeitet und wie aus einzelnen Bauteilen eine richtige Schaltung wird. Angeleitet wurden sie im...