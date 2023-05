Hat das Schloss Weißenborn bald einen neuen Besitzer?

Wie viele Schlösser, war auch das in Weißenborn einst eine Burg. Nur wann genau das war, das ist nicht mehr bekannt. Wie überhaupt nur wenig aus den Anfängen des Gebäudes verzeichnet ist. Es könnte eine Wasserburg gewesen sein, entstanden möglicherweise in der Zeit des beginnenden Bergbaus rund um Freiberg. So zumindest wird in der Weißenborner...