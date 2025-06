Hauswand an der Olbernhauer Straße in Freiberg ist ein Kunstwerk geworden

Ein einzigartiges Kunstwerk zeigt Bergbaumotive an der Olbernhauer Straße in Freiberg. Künstler Alexander Mehlhorn hat in über 10 Metern Höhe das Wandbild aufgesprüht.

Jetzt ist es komplett zu sehen: ein Wandbild an der Fassade des Hauses Olbernhauer Straße 31 in Freiberg. Das Streetart-Projekt verbindet Bergbaugeschichte mit Hip-Hop. Die Kollage hat der Schneeberger Künstler Alexander Mehlhorn mit Sprühfarbe auf die Hauswand gebracht. Auf über 10 Metern Höhe zeigt es Motive und Wahrzeichen des Freiberger...