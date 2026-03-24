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Die Freiberger Buchhändlerin Heike Wenige besuchte bei der Buchmesse auch Verleger Jens Korch.
Die Freiberger Buchhändlerin Heike Wenige besuchte bei der Buchmesse auch Verleger Jens Korch. Foto: Hubricht
Die Freiberger Buchhändlerin Heike Wenige besuchte bei der Buchmesse auch Verleger Jens Korch.
Die Freiberger Buchhändlerin Heike Wenige besuchte bei der Buchmesse auch Verleger Jens Korch. Foto: Hubricht
Freiberg
Heike Wenige aus Freiberg kritisiert Weimers Vorgehen beim Buchhandlungspreis
Redakteur
Von Heike Hubricht
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Streit um den Deutschen Buchhandlungspreis: Die Freiberger Buchhändlerin Heike Wenige sieht den Grundgedanken der Auszeichnung infrage gestellt.

Die Freiberger Buchhändlerin Heike Wenige hat den Ausschluss von drei Buchhandlungen aus dem Verfahren zum Deutschen Buchhandlungspreis scharf kritisiert. Die Entscheidung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) sei „ein Angriff auf unsere Demokratie“, sagte Wenige nach der Leipziger Buchmesse 2026. Die Würdigung einer...
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