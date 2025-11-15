Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Marcel Schlenkrich
40 Jahre Halsbrücker Carnevalclub: Das wurde am Samstagvormittag schon mit einem Festumzug gefeiert.
Auch ein geschmückter ID. Buzz war Teil des Festumzugs in Halsbrücke.
Von einem Lkw des Fuhrunternehmens Peter Kummer winkten die Karnevalisten beim Festumzug in Halsbrücke am Samstagvormittag.
Schwarz und gelb sind die Traditionsfarben des Halbsbrücker Carnevalsclubs, der dieses Jahr seinen 40. Geburtstag feiert. Im Bild: die Funkengarden.
Viele Halsbrücker begleiteten den Umzug.
Freiberg
Helau Halsbrücke! Die schönsten Bilder vom Festumzug zum 40. HCC-Geburtstag
Von Cornelia Schönberg, Marcel Schlenkrich
Bunt und vergnügt ging es am Samstag beim Faschingsumzug in Halsbrücke zu. Wer ist denn diesmal das Prinzenpaar?

Seit 40 Jahren leben die Karnevalisten in Halsbrücke die Faschingskultur. Das wurde am Samstagvormittag zünftig zelebriert mit einem Festumzug, der pünktlich um 10 Uhr am Sportplatz in Halsbrücke startete und zum Rathaus führte. Dort bekam das Prinzenpaar Madlen und Michel Endler aus Halsbrücke den Schlüssel für das Rathaus überreicht, um...
