Helau Halsbrücke! Die schönsten Bilder vom Festumzug zum 40. HCC-Geburtstag

Bunt und vergnügt ging es am Samstag beim Faschingsumzug in Halsbrücke zu. Wer ist denn diesmal das Prinzenpaar?

Seit 40 Jahren leben die Karnevalisten in Halsbrücke die Faschingskultur. Das wurde am Samstagvormittag zünftig zelebriert mit einem Festumzug, der pünktlich um 10 Uhr am Sportplatz in Halsbrücke startete und zum Rathaus führte. Dort bekam das Prinzenpaar Madlen und Michel Endler aus Halsbrücke den Schlüssel für das Rathaus überreicht, um...