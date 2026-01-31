Hiddensee auf der Leinwand: Neue Ausstellung im Freiberger Café „Momo“

Farbenfrohe Ölbilder, weite Horizonte und eine Prise raue See: Jana Dragus zeigt im Freiberger Café „Momo“ Arbeiten, die von Hiddensee inspiriert sind. Was verbindet die Dresdnerin mit der Insel?

Eine neue Ausstellung ist jetzt im Café Momo in Freiberg zu sehen. Eröffnet wurde sie am Freitagabend, 30. Januar, mit einer Vernissage. Unter dem Titel „Zwischen Himmel und Meer – von Stille getragen“ zeigt Jana Dragus oft farbenfrohe Ölbilder, die von der Insel Hiddensee inspiriert sind. Eine neue Ausstellung ist jetzt im Café Momo in Freiberg zu sehen. Eröffnet wurde sie am Freitagabend, 30. Januar, mit einer Vernissage. Unter dem Titel „Zwischen Himmel und Meer – von Stille getragen“ zeigt Jana Dragus oft farbenfrohe Ölbilder, die von der Insel Hiddensee inspiriert sind.