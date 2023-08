Hilbersdorf nahe Freiberg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwochnachmittag hat sich die Kollision zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ereignet.

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hilbersdorf leicht verletzt worden. Das bestätigte Martin Hähnel, der Diensthabende der Polizeidirektion Chemnitz, auf Nachfrage von „Freie Presse“. Seinen Angaben zufolge war der Motorradfahrer auf der Dorfstraße in Höhe Untere Gasse/Schulberg unterwegs, als es zur...