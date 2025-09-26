Holperpiste B 101 in Mittelsaida: Neuer Termin für Baustart

Kaum zu glauben: Nach mehr als 20 Jahren Planung sollen die Tage von Mittelsachsens holprigstem Bundesstraßenabschnitt gezählt sein. Was der Bürgermeister dazu sagt.

Ein Mammutprojekt, das im Erzgebirge seinesgleichen sucht: Die Sanierung von 723 Metern Bundesstraße im Örtchen Mittelsaida. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird geplant. Die größte Herausforderung ist die Einhaltung des Trinkwasserschutzes. Das Wasser des Saidenbachs darf nicht verunreinigt werden.