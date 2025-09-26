Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
B 101 Mittelsaida: Die Straße soll samt Gehweg komplett erneuert werden.
B 101 Mittelsaida: Die Straße soll samt Gehweg komplett erneuert werden.
Freiberg
Holperpiste B 101 in Mittelsaida: Neuer Termin für Baustart
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum zu glauben: Nach mehr als 20 Jahren Planung sollen die Tage von Mittelsachsens holprigstem Bundesstraßenabschnitt gezählt sein. Was der Bürgermeister dazu sagt.

Ein Mammutprojekt, das im Erzgebirge seinesgleichen sucht: Die Sanierung von 723 Metern Bundesstraße im Örtchen Mittelsaida. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird geplant. Die größte Herausforderung ist die Einhaltung des Trinkwasserschutzes. Das Wasser des Saidenbachs darf nicht verunreinigt werden.
