IC 2272 ohne Halt in Chemnitz und Freiberg: Zug fährt am Montag erst ab Dresden

Am Montagmorgen fuhr der IC 2272 zwischen Chemnitz und Dresden nicht. Auch Passagiere in Freiberg warteten umsonst. Was war der Grund?

Wer am Montag den frühen Intercity (IC) 2272 ab Chemnitz oder Freiberg nutzen wollte, ist leer ausgegangen: Der Schnellzug verkehrte auf dem Abschnitt nach Dresden nicht und startete erst am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt. Laut Fahrplan hätte er um 6.26 Uhr in Chemnitz abfahren und um 6.53 Uhr in Freiberg halten sollen. Die Deutsche Bahn (DB)...