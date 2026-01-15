„Ich habe Sie schon vermisst“: Rößler-Hof aus dem Erzgebirge zurück auf dem Freiberger Wochenmarkt

Seit voriger Woche ist der Wochenmarkt wieder auf dem Obermarkt. Am Donnerstag war der Rößler-Hof erstmals 2026 dabei – und Stammkunden freuten sich.

Michael Leistner vom Rößler-Hof in Burkhardtsdorf im Erzgebirge ist am Donnerstag erstmals in diesem Jahr wieder beim Freiberger Wochenmarkt auf dem Obermarkt präsent gewesen. Leistner verkauft seit zehn Jahren für den Rößler-Hof auf Wochenmärkten. Neben Freiberg stoppt der Verkaufswagen der Rolf Seyffert GbR auch in Chemnitz,... Michael Leistner vom Rößler-Hof in Burkhardtsdorf im Erzgebirge ist am Donnerstag erstmals in diesem Jahr wieder beim Freiberger Wochenmarkt auf dem Obermarkt präsent gewesen. Leistner verkauft seit zehn Jahren für den Rößler-Hof auf Wochenmärkten. Neben Freiberg stoppt der Verkaufswagen der Rolf Seyffert GbR auch in Chemnitz,...