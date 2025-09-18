Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dieter „Maschine“ Birr (r.), hier mit Kai Suttner vom Tivoli, bei der Pressekonferenz in Freiberg.
Dieter „Maschine“ Birr (r.), hier mit Kai Suttner vom Tivoli, bei der Pressekonferenz in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Dieter „Maschine“ Birr (r.), hier mit Kai Suttner vom Tivoli, bei der Pressekonferenz in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Ich wollte mal etwas Neues machen“: Dieter „Maschine“ Birr eröffnet Tour im Tivoli
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Tivoli Freiberg startet Dieter „Maschine“ Birr am 26. und 27. September seine Tour mit Streichquintett. Keimzeit folgt am 20. Dezember mit „30 Jahre Primeln und Elefanten“. Und das ist nicht alles.

Neue und alte Wege: Dieter „Maschine“ Birr, Frontmann der aufgelösten Ostrock-Kultband Puhdys, und Keimzeit-Sänger Norbert Leisegang haben am Donnerstag in Freiberg einen Ausblick auf ihre diesjährigen Tivoli-Konzerte gegeben. Anlass war das Pressegespräch zur neuen Saison 2025/26 im Konzert- und Ballhaus.
Mehr Artikel