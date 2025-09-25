„Ick bin schon aufgeregt“: Wie Dieter „Maschine“ Birr im Freiberger Tivoli probt

Dieter „Maschine“ Birr startet am Freitag und Samstag seine Tour mit Streichquintett. Das Konzert am Freitag ist bereits ausverkauft.

Dieter „Maschine“ Birr ist Perfektionist. Das hat sich am Donnerstag zur Probe im Freiberger Tivoli ein weiteres Mal gezeigt. Mehrfach spielen Birr, die fünf Streicher sowie Keyboarder (und Sänger) Marcus Gorstein die ersten Takte von „Was bleibt“ an. Wie klingt es im Saal? Immer wieder fragt der Frontmann der aufgelösten...