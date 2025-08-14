Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Landkreis Mittelsachsen will weitere Krankentransportwagen anschaffen. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Der Landkreis Mittelsachsen will weitere Krankentransportwagen anschaffen. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Im Einsatz für Menschenleben: Mittelsachsen bekommt neue Rettungswagen
Redakteur
Von Wieland Josch
Der Ausschuss für Kultur, Umwelt und Technik gab grünes Licht für mehr Blaulicht im Landkreis.

Mittelsachsen bekommt vier neue Krankentransportwagen. Das teilt der Landkreis mit. Lieferung, Ausbau und Ausstattung werden rund 660.000 Euro kosten. Den Zuschlag hätten die Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Umwelt und Technik erteilt. „Die Auslieferung an den Landkreis ist für die 2025 und 2026 geplant. Die Fahrzeuge kommen an den...
