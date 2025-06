Im Lamborghini durch das Welterbe: Beim Straßenfest in Halsbach rattern die Seifenkisten

Im Stadtteil von Freiberg ist am Pfingstmontag traditionell ein Straßenfest angesagt. Wichtigster Programmpunkt ist das Rennen der rasselnden Kisten. Die Vorfreude darauf ist riesig.

Dieses Malheur darf dem zehnjährigen Dominik nach Möglichkeit am Pfingstmontag nicht passieren: Bei einer Probefahrt in der Welterbe-Seifenkiste vor dem Gasthof im Freiberger Stadtteil Halsbach bleiben seine Schuhe in der Kiste klemmen. Er selbst vermag es nicht, sie wieder herauszuholen. Da muss ihm schon die neun Jahre alte Soraya helfen. Mit...