Im Pillnitzer Schlosspark dreht sich am Wochenende alles um das Thema Garten

Pilllnitz.

Ein Gartenmarkt findet am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. Mai, von 10 bis 17 Uhr auf der Maillebahn von Schloss Pillnitz statt. An über 50 Ständen präsentieren regionale und überregionale Produzenten und Fachhändler ihre Pflanzen, Gartentechnik und -zubehör. Neben Gehölzen und Staudenraritäten gibt es auch mediterrane Pflanzen, Kakteen sowie exotische Blumenzwiebeln. Hinzu kommen historische und moderne Rosen, Kletterpflanzen und bienenfreundliche Sommerblumen. Auch Gemüsefans werden fündig. Kleine Gäste können sich am Bastelstand kreativ ausprobieren. Hörnchenhausen – ein Verein zum Schutz in Not geratener Eichhörnchen – stellt seine Arbeit vor und am Sonntag ist Kinderbuchautorin Janine Karst zu Gast. (fp)