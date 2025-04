Im Schritttempo nach Kleinschirma: Spezialtransport mit XXL-Rotorblatt startet in Freiberg

Das ist Maßarbeit: Ein Bauteil ist auf dem Weg zum Windpark Kleinschirma.

Auf der Bundesstraße 101 im Norden von Freiberg hat sich am Montagabend ein Spezialtransport in Bewegung gesetzt. Ein 80 Meter langes Rotorblatt soll über rund sieben Kilometer von dem Zwischenlagerplatz in Höhe des Freiberger Brauhauses zur Baustelle für den geplanten Windpark Kleinschirma gebracht werden. „Das geht zum Teil nur im...