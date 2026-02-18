MENÜ
Redakteurin Heike Hubricht testete am Mittwochmorgen die Zugfahrt von Freiberg nach Dresden mit Schienenersatzverkehr ab Dresden-Plauen.
Für die Bahnlinien RE 3 und RE 30 gibt es durch die Großbaustelle am Dresdner Hauptbahnhof Einschränkungen.
Mittwochmorgen zwischen den Bahnsteigen 2 und 3 in Freiberg: Die Uhr geht, die Durchsagen klappen aber nicht.
Im Bahnhof Freiberg hängt der neue Fahrplan aus.
Zum Schmunzeln: Die ehemalige Bahnhofsuhr zwischen den Bahnsteigen 2 und 3 wurde durch ein Riesen-Smiley ersetzt.
Die Regionalbahn 30 hält pünktlich um 7.07 Uhr in Freiberg.
Der 62er-Bus in Richtung Johannstadt beim Stopp in Dresden, Haltestelle Prager Straße.
Der Schienenersatzverkehr nach Dresden-Plauen beim Start an der Strießener Straße in Dresden nahe des Hauptbahnhofs. Manche Reisende warten aber auch auf den regulären Ersatzbus, der zum Hauptbahnhof fährt.
Der Zug aus Dresden nach Zwickau beim Halt in Freiberg.
Mittwoch, 9.50 Uhr am Freiberger Bahnhof: Der nächste Zug ist schon angezeigt.
Freiberg
Im Test: Bauarbeiten am Hauptbahnhof Dresden – so läuft die Fahrt ab Freiberg wirklich
Redakteur
Von Heike Hubricht
Wegen Bauarbeiten halten der RE 3 und die RB 30 derzeit nicht am Dresdner Hauptbahnhof. Welche Folgen das für Reisende aus Freiberg hat, zeigte ein Test am Mittwoch. Ganz ohne Probleme lief es nicht.

Wegen Bauarbeiten stoppt der RE 3 und die RB 30 derzeit nicht am Dresdner Hauptbahnhof. Laut Aushang der Deutschen Bahn (DB) dauert das voraussichtlich bis November 2026. Wie wirkt sich das auf die Fahrt von Freiberg nach Dresden aus? Das haben wir getestet.
