Im Test: Bauarbeiten am Hauptbahnhof Dresden – so läuft die Fahrt ab Freiberg wirklich

Freiberg
Wegen Bauarbeiten halten der RE 3 und die RB 30 derzeit nicht am Dresdner Hauptbahnhof. Welche Folgen das für Reisende aus Freiberg hat, zeigte ein Test am Mittwoch. Ganz ohne Probleme lief es nicht.
Wegen Bauarbeiten stoppt der RE 3 und die RB 30 derzeit nicht am Dresdner Hauptbahnhof. Laut Aushang der Deutschen Bahn (DB) dauert das voraussichtlich bis November 2026. Wie wirkt sich das auf die Fahrt von Freiberg nach Dresden aus? Das haben wir getestet.
