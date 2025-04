In Freiberg und Flöha: Stefan Tschök mit Talk-Reihe zur Kulturhauptstadt

„Und was haben wir davon?“ Diese Frage stellt Autor Stefan Tschök namhaften Gästen bei Lesung und Talk rund um die Kulturhauptstadt.

38 sächsische Städte und Gemeinden – und ebenso viele Veranstaltungen. Das ist der ehrgeizige Plan von Stefan Tschök. Er hat den Bewerbungsprozess von Chemnitz als Kulturhauptstadt von Anfang an begleitet. Jetzt will er Stimmen zum Großevent in der Region sammeln – mit einer Talk-Reihe. 2025 wird er alle Orte entlang des „Purple Paths“...