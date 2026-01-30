Intercity von Chemnitz über Freiberg am Freitag nur bis Berlin: Pechsträhne des IC nach Rostock dauert an

Der IC von Chemnitz über Freiberg nach Rostock fuhr am 16. Januar nicht. Eine Leserin fragt nach den Gründen. Ausfälle gab es auch am Montag und am Mittwoch. Am Donnerstag war Berlin die Endstation.

Der Intercity 2272 von Chemnitz über Freiberg, Dresden und Berlin nach Rostock ist am Freitagmorgen, 16. Januar 2026, ausgefallen. Darauf wies eine Leserin hin. Die Mittfünfzigerin sagte: „Leider habe ich vom Ausfall erst am selben Tag gegen 5 Uhr beim Blick auf die App der Deutschen Bahn (DB) erfahren. Eigentlich wollte ich 6.54 Uhr in...