Jana Dragus bringt Hiddensee in Freibergs Café „Momo“

Freiberg
Im „Momo“ vereint Jana Dragus Himmel und Meer auf Leinwand. Hiddensees einzigartige Landschaften haben sie inspiriert.
Unter dem Titel „Zwischen Himmel und Meer, von Stille getragen“ steht die Ausstellung über Hiddensee, die ab Ende dieser Woche im Freiberger Café „Momo“ zu sehen ist. Die Vernissage mit der Malerin Jana Dragus findet am Freitag, 30. Januar, 17 Uhr, im Café „Momo“, Korngasse 3 in Freiberg statt. „Die Insel Hiddensee mit ihren...
