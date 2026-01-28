MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Jana Dragus
Bild: Jana Dragus
Freiberg
Jana Dragus bringt Hiddensee in Freibergs Café „Momo“
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im „Momo“ vereint Jana Dragus Himmel und Meer auf Leinwand. Hiddensees einzigartige Landschaften haben sie inspiriert.

Unter dem Titel „Zwischen Himmel und Meer, von Stille getragen“ steht die Ausstellung über Hiddensee, die ab Ende dieser Woche im Freiberger Café „Momo“ zu sehen ist. Die Vernissage mit der Malerin Jana Dragus findet am Freitag, 30. Januar, 17 Uhr, im Café „Momo“, Korngasse 3 in Freiberg statt. „Die Insel Hiddensee mit ihren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
15:48 Uhr
2 min.
Nationalspielerin Hoffmann verlässt RB Leipzig
Leipzigs Giovanna Hoffmann wird RB Leipzig zum Saisonende verlassen. (Archivbild)
Die Fußballerinnen von RB Leipzig müssen personell einen hochkarätigen Abgang hinnehmen. Eine Nationalspielerin verlässt den Bundesligisten.
15:50 Uhr
1 min.
Rätsel um beschädigtes Kirchenfenster in Kirchberg: Polizei ermittelt
Bick auf die St.-Margarethen-Kirche in Kirchberg.
Die Polizei untersucht einen Vorfall an der St.-Margarethen-Kirche. Ein Fenster wurde offenbar durch Schneebälle getroffen. Wer war beteiligt?
Lutz Kirchner
29.12.2025
1 min.
Vulkane zum Anfassen in Freiberg: Familienprogramm in der Terra mineralia
Das Mitmach-Labor „Forschungsreise“ öffnet für Familien und Wissbegierige am 30. Dezember sowie am 3. und 4. Januar.
Freie Presse
24.01.2026
1 min.
Eine Kaoshüterin im Vogtland: Anna Mateur & The Beuys kommen am Sonntag nach Bad Elster
Die sächsische Comedy-Ikone präsentiert mit ihren Beuys das aktuelle Bühnenprogramm „Kaoshüter“ im König-Albert-Theater. Das Publikum darf gespannt sein.
FP
Mehr Artikel